Производители Barbie представили первую в истории куклу в хиджабе

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Американская компания Mattel представила свою первую облаченную в хиджаб куклу Barbie, прототипом которой стала американская фехтовальщица и саблистка Ибтихадж Мухаммад.

"Мы очень рады почтить Ибтихадж Мухаммад единственной в своем роде куклой Barbie! По всему миру Ибтихадж вдохновляет женщин и девочек ломать барьеры", — говорится в сообщении компании в Twitter.

​Чемпионка мира в командной сабле 2014 года Ибтихадж Мухаммад является первой американкой, которая соревновалась на Олимпийских играх в хиджабе.

Сделанная по ее образцу кукла держит в руках шпагу, а ее одежда повторяет костюм Мухаммад для фехтования. Как отмечают СМИ, кукла поступит в продажу в 2018 году.

"Я очень горжусь тем, что теперь девочки могут играть с Barbie, которая выбрала ношение хиджаба! Сбылась мечта детства", — прокомментировала событие Мухаммад в Twitter.