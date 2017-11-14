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    Производители Barbie представили первую в истории куклу в хиджабе

    (обновлено: )94
    В компании, производящей Бабрби, сообщили, что прототипом куклы в хиджабе стала американская фехтовальщица и саблистка Ибтихадж Мухаммад.
    Кукла Барби в хиджабе со своим прототипом - американской фехтовальщицей и саблисткой Ибтихадж Мухаммад
    @Mattel

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Американская компания Mattel представила свою первую облаченную в хиджаб куклу Barbie, прототипом которой стала американская фехтовальщица и саблистка Ибтихадж Мухаммад.

    "Мы очень рады почтить Ибтихадж Мухаммад единственной в своем роде куклой Barbie! По всему миру Ибтихадж вдохновляет женщин и девочек ломать барьеры", — говорится в сообщении компании в Twitter.

    ​Чемпионка мира в командной сабле 2014 года Ибтихадж Мухаммад является первой американкой, которая соревновалась на Олимпийских играх в хиджабе.

    Сделанная по ее образцу кукла держит в руках шпагу, а ее одежда повторяет костюм Мухаммад для фехтования. Как отмечают СМИ, кукла поступит в продажу в 2018 году.

    "Я очень горжусь тем, что теперь девочки могут играть с Barbie, которая выбрала ношение хиджаба! Сбылась мечта детства", — прокомментировала событие Мухаммад в Twitter.

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