Суд в Колумбии открыл возможность для эвтаназии несовершеннолетних

КИЕВ, 25 окт – РИА Новости Украина. Конституционный суд Колумбии во вторник принял решение, которым правительству и парламенту поручается срочная разработка норм законодательства в части эвтаназии несовершеннолетних.

Колумбийский портал Universal отмечает, что речь может идти только о неизлечимо больных детях с заболеваниями в терминальной стадии, которым должно быть сохранено право на достойный уход из жизни. При этом ребенок должен сам осознанно идти на такой шаг.

Суд дал министерству здравоохранения Колумбии четыре месяца на подготовку соответствующих законодательных изменений и регламентов. Через год Минздрав должен представить также проект закона, который будет регламентировать право на достойную смерть как для взрослых, так и для детей, а через два года – всеобъемлющий пакет регулирующей мер в части эвтаназии.

Эвтаназия была легализована в Колумбии после решения конституционного суда весной 2015 года. Первая легальная эвтаназия неизлечимо больному человеку проведена в Колумбии летом того же года.