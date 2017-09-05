Порошенко предложили узаконить эвтаназию в Украине

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Петиция с предложением законодательно разрешить в Украине эвтаназию зарегистрирована на сайте президента Петра Порошенко.

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Петиция зарегистрирована 4 сентября, ее поддержали 20 человек. Чтобы президент Украины рассмотрел размещенную на его сайте петицию, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек в течение не более трех месяцев со дня опубликования. После этого глава государства может вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов. Президент обязан рассмотреть каждую петицию не позднее чем через десять дней с момента появления уведомления о начале ее рассмотрения.

"Данной петицией предлагается инициировать в Украине законодательное внедрение эвтаназии (разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующие проекты законов)", — говорится в документе.

В петиции отмечается, что эвтаназия позволит в полной мере реализовать право человека распоряжаться своей жизнью, а также обеспечит реализацию "принципа гуманизма".

Напомним, парализованный итальянец ушел из жизни после эвтаназии в Швейцарии.