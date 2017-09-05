наверх
05.09.201718:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко предложили узаконить эвтаназию в Украине

    (обновлено: )33913
    В петиции отмечается, что эвтаназия позволит в полной мере реализовать право человека распоряжаться своей жизнью, а также обеспечит реализацию "принципа гуманизма".
    Больница. Архивное фото
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Петиция с предложением законодательно разрешить в Украине эвтаназию зарегистрирована на сайте президента Петра Порошенко.

    Читайте также: А если завтра смерть? Дискуссия об эвтаназии расколола Португалию

    Петиция зарегистрирована 4 сентября, ее поддержали 20 человек. Чтобы президент Украины рассмотрел размещенную на его сайте петицию, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек в течение не более трех месяцев со дня опубликования. После этого глава государства может вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов. Президент обязан рассмотреть каждую петицию не позднее чем через десять дней с момента появления уведомления о начале ее рассмотрения.

    "Данной петицией предлагается инициировать в Украине законодательное внедрение эвтаназии (разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады соответствующие проекты законов)", — говорится в документе.

    В петиции отмечается, что эвтаназия позволит в полной мере реализовать право человека распоряжаться своей жизнью, а также обеспечит реализацию "принципа гуманизма".

    Напомним, парализованный итальянец ушел из жизни после эвтаназии в Швейцарии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"