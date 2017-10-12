наверх
12.10.201717:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лабиринт. В Китае нарисовали странную дорожную разметку

    (обновлено: )291
    Сообщается, что в дорожной разметке полосы и направления переплетаются, что привело к сумятице на дороге. Аварий удалось избежать лишь чудом.
    Разметка в Китае
    People's Daily, China

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В китайском городе  Чжанцзянкоу провинции Хэбэй дорожные работники нарисовали дорожную разметку,  в которой запутались и простые водители, и местная ДПС, сообщает People's Daily, China.

    В новой разметке полосы и направления переплетаются.

    Впрочем в полицейском управлении рассказали, что разметка еще не завершена, она в процессе разработки.

    People's Daily, China
    Разметка в Китае

    Ранее в интернете было опубликовали видео с камер внутри автобуса с пассажирами во время столкновения его с автомобилем в Китае. Только чудом пострадал лишь один человек. Шокирующие кадры с камер наблюдения показывают момент, когда автомобиль врезался в автобус в Китае, чудом пострадал только один человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Пенсионная реформа: суть и скрытое