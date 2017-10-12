Лабиринт. В Китае нарисовали странную дорожную разметку

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В китайском городе Чжанцзянкоу провинции Хэбэй дорожные работники нарисовали дорожную разметку, в которой запутались и простые водители, и местная ДПС, сообщает People's Daily, China.

В новой разметке полосы и направления переплетаются.

Впрочем в полицейском управлении рассказали, что разметка еще не завершена, она в процессе разработки.

People's Daily, China Разметка в Китае

Ранее в интернете было опубликовали видео с камер внутри автобуса с пассажирами во время столкновения его с автомобилем в Китае. Только чудом пострадал лишь один человек. Шокирующие кадры с камер наблюдения показывают момент, когда автомобиль врезался в автобус в Китае, чудом пострадал только один человек.