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    Рыжее чудо. Кот с "человеческими руками" поразил сеть

    (обновлено: )454
    Такие лапки у кота - последствие анатомического отклонения под названием полидактилия. Коты, "страдающие" этим отклонением, могут иметь даже шесть пальцев.
    Кот Марино
    reddit.com

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В социальной сети Reddit появилось фото кота с деформированными передними лапами, похожими на ладони человека.

    В сети отметили, что такие лапки у животного — последствие анатомического отклонения под названием полидактилия. Коты, "страдающие" этим отклонением, нередко рождаются и с шестью пальцами, сдвоенными. А некоторые даже могу шевелить такими "пальцами". 

    Котик по кличке Марино, похоже, совершенно не страдает от такой особенности строения лап.

    reddit.com
    Кот Марино

    Ранее сообщалось, что слепой кот-меломан из Стамбула поразил и растрогал пользователей соцсетей. 

    Напомним, уснувший на заборе кот стал звездой интернета.

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