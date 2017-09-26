Рыжее чудо. Кот с "человеческими руками" поразил сеть

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В социальной сети Reddit появилось фото кота с деформированными передними лапами, похожими на ладони человека.

В сети отметили, что такие лапки у животного — последствие анатомического отклонения под названием полидактилия. Коты, "страдающие" этим отклонением, нередко рождаются и с шестью пальцами, сдвоенными. А некоторые даже могу шевелить такими "пальцами".

Котик по кличке Марино, похоже, совершенно не страдает от такой особенности строения лап.

reddit.com Кот Марино

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