В США впервые успешно "отредактировали" геном человеческого эмбриона

AFP PHOTO/Raul ARBOLEDA

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Американские ученые впервые провели операцию по изменению комбинации генов эмбриона человека, чтобы скорректировать патогенную мутацию.

О ключевом событии в развитии генной инженерии сообщил журнал Nature, информацию которого подтвердил медицинский университет штата Орегон, специалисты которого использовали технику, известную как CRISPR-Cas9, для коррекции мутации. В исследовании также принимали участие сотрудники калифорнийского института Солка и корейского Института фундаментальной науки.

Ранее несколько подобных попыток исправить гены человеческого зародыша предпринимались в Китае и привели к неоднозначным результатам.

"Мы продемонстрировали возможность исправить мутации человеческого эмбриона надежным способом и с достаточной степенью эффективности", — заявил Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из института Солка, слова которого приводит агентство Рейтер.

Техника CRISPR-Cas9 представляет своего рода "молекулярные ножницы", которые могут избирательно отрезать нежелательные части генома и заменять их новыми отрезками ДНК.

Ранее сообщалось, что ученые сравнили частоту появления аутизма среди пар "двойняшек" и выяснили, что женщины реже страдают от подобных психических расстройств, благодаря особым генам внутри половой X-хромосомы, которой не обладают мужчины.