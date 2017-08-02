наверх
02.08.201722:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США впервые успешно "отредактировали" геном человеческого эмбриона

    134
    По словам исследователя Хуана Карлоса Исписуа Бельмонте из института Солка, ученые продемонстрировали возможность исправить мутации человеческого эмбриона надежным способом и с достаточной степенью эффективности.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    AFP PHOTO/Raul ARBOLEDA

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Американские ученые впервые провели операцию по изменению комбинации генов эмбриона человека, чтобы скорректировать патогенную мутацию.

    Ученый-космолог Андрей Кананин
    Андрей Кананин, facebook
    Привет, будущее: ученый рассказал, как путешествовать во времени

    О ключевом событии в развитии генной инженерии сообщил журнал Nature, информацию которого подтвердил медицинский университет штата Орегон, специалисты которого использовали технику, известную как CRISPR-Cas9, для коррекции мутации. В исследовании также принимали участие сотрудники калифорнийского института Солка и корейского Института фундаментальной науки.

    Ранее несколько подобных попыток исправить гены человеческого зародыша предпринимались в Китае и привели к неоднозначным результатам.

    "Мы продемонстрировали возможность исправить мутации человеческого эмбриона надежным способом и с достаточной степенью эффективности", — заявил Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из института Солка, слова которого приводит агентство Рейтер.

    Техника CRISPR-Cas9 представляет своего рода "молекулярные ножницы", которые могут избирательно отрезать нежелательные части генома и заменять их новыми отрезками ДНК.

    Ранее сообщалось, что ученые сравнили частоту появления аутизма среди пар "двойняшек" и выяснили, что женщины реже страдают от подобных психических расстройств, благодаря особым генам внутри половой X-хромосомы, которой не обладают мужчины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы