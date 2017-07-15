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    В Турции проходят многотысячные шествия в связи с годовщиной переворота

    Тема:

    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (303)

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    Тысячи жителей турецкой столицы собрались с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота на центральной плошали Кызылай, которая получила название площади национальной воли 15 июля.
    В Турции проходят многотысячные шествия в связи с годовщиной переворота
    @ntv

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Сотни тысяч жителей Турции участвуют в митингах и шествиях в первую годовщину попытки военного переворота; мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них – в Анкаре и Стамбуле.

    Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана площади Таксим в Стамбуле.
    REUTERS Osman Orsal
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    Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, тысячи жителей турецкой столицы собрались с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота на центральной плошали Кызылай, которая получила название площади национальной воли 15 июля.

    Десятки тысяч жителей Стамбула из трех различных районов мегаполиса направились шествием к одному из трех мостов через Босфор, где год назад мирные граждане предотвратили продвижение путчистов. В шествии приняли участием президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Бинали Йылдырым. У моста, получившего название мост мучеников 15 июля, проходит многотысячный митинг и церемония открытия памятника жертвам мятежа.

    "Мы обязаны чтить память сынов и дочерей Турции, погибших за демократию, флаг, веру и честь народа. Турецкий народ никогда не забудет и не позволит забыть то, что случилось 15 июля", — заявил турецкий премьер, выступая на митинге, прямую трансляцию которого ведет телеканал NTV.

    "Перекрыв мост, путчисты хотели показать, что ситуация находится под их контролем. Но наш народ тут же перешел к решительным действиям, увидев такое предательство. Люди вышли на улицы по всей Турции, чтобы оказать сопротивление путчистам. Самые кровавые столкновения проходили в Стамбуле и Анкаре. Здесь, у моста, пролилось больше всего крови, и предатели были побеждены ценой гибели наших героев", — сказал в своем выступлении на митинге Эрдоган.

    Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

    @ntv
    В Турции проходят многотысячные шествия в связи с годовщиной переворота

    Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

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