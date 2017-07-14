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    Госпитализирован бывший президент США

    (обновлено: )13
    Бывший президент Джимми Картер получил обезвоживание, работая над строительным проектом "Место обитания для человечества". По данным СМИ, президент чувствует себя прекрасно.
    Экс-президент США Джимми Картер на инаугурации президента Дональда Трампа
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 14 июл – РИА Новости Украина. Экс-президент США Джимми Картер был госпитализирован в Канаде из-за обезвоживания, но уже чувствует себя хорошо, сообщил его представитель.

    "Бывший президент получил обезвоживание сегодня утром, работая над строительным проектом "Место обитания для человечества" (Habitat for Humanity) в городе Виннипег провинции Манитоба в Канаде", — говорится в опубликованном на сайте Центра Картера заявлении.

    Представитель 92-летнего президента сообщил, что Картер был госпитализирован для осмотра "в интересах предосторожности", его супруга находится с ним.

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    Картер прибыл в Канаду ранее на этой неделе, чтобы, как сообщают СМИ, починить порядка 100 домов в различных районах страны. По информации Washington Post, экс-президент чувствует себя прекрасно.

    В 2015 году Картер заявлял, что операция на печени помогла обнаружить рак, и что болезнь распространилась на другие органы. 

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