Фотоитоги 13 июля: "беспокойная" Рада, саммит Украина-ЕС

"Нацкорпус" и другие активисты общественных организаций, которые собрали в четверг на акцию протеста, блокировали выходы из Верховной Рады. Активисты требовали от парламента проголосовать законопроект о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов.

Протестующие также жгли файеры, бросали дымовые шашки и петарды в правоохранителей, которые охраняли правопорядок в правительственном квартале. Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади было затруднено.

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Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве, в четверг состоялось его пленарное заседание. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

Президент Порошенко сообщил, что Украина обсудила с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла".

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