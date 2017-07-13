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    Фотоленты

    Фотоитоги 13 июля: "беспокойная" Рада, саммит Украина-ЕС

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (112)

    (обновлено: )99
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Саммит Украина-ЕС
    Недовольные медицинской реформой устроили у Минздрава акцию протеста: около здания прошелся человек в виде смерти с косой и в маске и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, а здание залили кровью
    Ситуация у Минздрава
    Фантастические молнии в Одессе
    Пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах. Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета.
    В Киеве активисты забросали депутата от БПП Олега Барну яйцами.
    Потасовка между депутатами Самопомич и Радикальной партии произошла в сессионном зале Рады в четверг
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС
    president.gov.ua
    Недовольные медицинской реформой устроили у Минздрава акцию протеста: около здания прошелся человек в виде смерти с косой и в маске и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, а здание залили кровью
    Недовольные медицинской реформой устроили у Минздрава акцию протеста: около здания прошелся человек в виде смерти с косой и в маске и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, а здание залили "кровью"
    kievvlast.com.ua
    Ситуация у Минздрава
    Ситуация у Минздрава
    Леся Литвинова, facebook
    Фантастические молнии в Одессе
    Александр Сивенко / Одесская жизнь
    Пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах. Очевидцы событий узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета.
    Пожилая женщина в среду совершила ряд ДТП и сбила насмерть прохожую в Черкассах. Очевидцы событий "узнали в виновнице ДТП Валентину Артюх, которая ранее была мэром Умани и проректором Черкасского университета".
    Константин Проценко, facebook
    В Киеве активисты забросали депутата от БПП Олега Барну яйцами.
    В Киеве активисты забросали депутата от БПП Олега Барну яйцами.
    politeka.net
    Потасовка между депутатами Самопомич и Радикальной партии произошла в сессионном зале Рады в четверг
    Потасовка между депутатами "Самопомич" и Радикальной партии произошла в сессионном зале Рады в четверг
    Украинское фото

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    "Нацкорпус" и другие активисты общественных организаций, которые собрали в четверг на акцию протеста, блокировали выходы из Верховной Рады. Активисты требовали от парламента проголосовать законопроект о снятии неприкосновенности со всех народных депутатов.

    Оружие. Архивное фото
    npu.gov.ua
    Оружейный бум. Украинцы расстреливают друг в друга, как в тире

    Протестующие также жгли файеры, бросали дымовые шашки и петарды в правоохранителей, которые охраняли правопорядок в правительственном квартале. Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади было затруднено.

    Смотрите также фотоленту: "Снять неприкосновенность!". Протестующие жгут файеры под Радой

    Очередной 19-й саммит Украина-ЕС 12-13 июля прошел в Киеве, в четверг состоялось его пленарное заседание. По информации администрации президента Украины, основными темами повестки дня были конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, поддержка Киева со стороны Евросоюза, а также имплементация соглашения об ассоциации с ЕС.

    Президент Порошенко сообщил, что Украина обсудила с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки Украины по типу "плана Маршалла".

    Смотрите также фотоленту: Сообразили на троих. Встреча Порошенко, Юнкера и Туска

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