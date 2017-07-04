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    Мотоциклисты расстреляли толпу людей в Тулузе, есть погибшие и раненые

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    По данным СМИ, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
    Полиция Франции. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Один человек погиб, по меньшей мере еще шестеро получили ранения в результате стрельбы в городе Тулуза на юге Франции, передает телеканал France3 со ссылкой на полицию.

    ​По предварительным данным, два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

    Полиция прибыла место происшествия.

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    Напомним, в ноябре 2015 года в Париже совершена серия терактов. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах. Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен человек ранены.

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