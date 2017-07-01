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    В Бермудском треугольнике внезапно возник опасный остров

    (обновлено: )24910
    Остров начал подниматься из моря весной этого года, и его судьба пока остается неизвестной. Людей просят держаться от острова подальше из-за сильного течения и большого количества акул.
    В середине Бермудского треугольника внезапно появился остров
    mirror.co.uk

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В середине Бермудского треугольника внезапно появился остров, пишет Mirror.

    Как стало известно, остров в форме полумесяца появился на краю мыса Пойнт в Бакстон, Северная Каролина. Он начал подниматься из моря весной этого года, и его судьба пока остается неизвестной.

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    Отмечается, что людей просят держаться от острова подальше из-за сильного течения и большого количества акул.

    Напомним, австралийские учёные нашли самый загрязнённый остров на планете. Им оказался принадлежащий Великобритании остров Хендерсон в южной части Тихого океана.

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