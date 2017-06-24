наверх
24.06.201721:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Президент Египта одобрил передачу двух островов Саудовской Аравии

    (обновлено: )17702
    Президент одобрил соглашение о делимитации границ с Саудовской Аравией. Согласно информации, королевству переходят два острова Тиран и Санафир в Красном море.
    Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В субботу египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил соглашение о делимитации границ с Саудовской Аравией. Об этом сообщает официальное информационное агентство АРЕ со ссылкой на заявление правительства.

    Соглашение предусматривает передачу Эр-Рияду двух островов в Красном море.

    Атака на автобус с христианами в Египте. Видео
    Канал на Youtube Middle East Monitor
    Массовое убийство христиан в Египте. Кадры с места трагедии

    Парламент Египта 14 июня на общем заседании одобрил соглашение о морских границах с Саудовской Аравией, согласно которому королевству переходят два острова Тиран и Санафир в Красном море. Голосование проходило в закрытом режиме.

    Одобрение парламентом страны этого соглашения вызвало резкую критику среди египетской общественности. Активисты призвали к протестным акциям. Как сообщает ряд местных СМИ, в некоторых городах, в том числе в Каире, уже прошли митинги. По их данным, полиция задержала несколько десятков демонстрантов.

    В начале апреля 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте, за которой последовали многочисленные судебные тяжбы. Острова расположены в стратегически важном районе у входа в Акабский залив, где пересекаются интересы Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Израиля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Издание "Страна.ua"
    Дело Гужвы. Арест
    Московский мост в Киеве
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против