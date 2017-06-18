В Мали совершено нападение на фешенебельный курорт

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Мали боевики напали на популярный среди иностранцев фешенебельный курорт — туристический лагерь "Ле Кампеман" в Дугуракоро, расположенный к востоку от столицы Бамако, передает Reuters.

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"Силы безопасности находятся на месте. Полиция окружила и заблокировала "Ле Кампеман". Ситуация находится под контролем", — заявил представитель министерства безопасности.

Сообщается, что на место инцидента направленны также военнослужащие французского антитеррористического корпуса.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали и захватили военную базу в городе Нампала в центральной части Мали.