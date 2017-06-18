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    В Мали совершено нападение на фешенебельный курорт

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    По словам представителя министерства безопасности, на данный момент силы безопасности находятся на месте ЧП, полиция окружила и заблокировала "Ле Кампеман".
    Полиция в Мали. Архивное фото
    Associated Press Harouna Traore

    КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В Мали боевики напали на популярный среди иностранцев фешенебельный курорт — туристический лагерь "Ле Кампеман" в Дугуракоро, расположенный к востоку от столицы Бамако, передает Reuters.

    Обстрел миссии ООН в Мали
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    Обстрел миссии ООН в Мали

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    "Силы безопасности находятся на месте. Полиция окружила и заблокировала "Ле Кампеман". Ситуация находится под контролем", — заявил представитель министерства безопасности.

    Сообщается, что на место инцидента направленны также военнослужащие французского антитеррористического корпуса.

    Сообщений о жертвах пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что боевики атаковали и захватили военную базу в городе Нампала в центральной части Мали.

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