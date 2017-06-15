Еврозона выделит Греции €8,5 млрд, продлив срок погашения на 15 лет - источник

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Мария Князева. Новая порция кредита Греции от имени еврозоны – от Европейского механизма стабильности (ESM) — составит 8,5 миллиарда евро, сообщил журналистам источник в кулуарах заседания Еврогруппы.

"На сегодня — это 8,5 миллиарда евро", — сказал он, добавив, что перечисление ожидается траншами.

Ранее в четверг источник сообщил, что Греция может получить новый транш кредита ESM до середины июля.

В то же время глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум сообщил, что Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) максимум на 15 лет.

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"Мы готовы рассмотреть возможность увеличения средней продолжительности кредитов (EFSF) максимум на 15 лет", — сказал он.

Окончательное решение по ослаблению долговой нагрузки на Грецию будет приниматься не ранее середины следующего года в случае необходимости, говорил он ранее.

Очередная программа финансовой помощи Греции со стороны иностранных кредиторов заработала в 2015 году, ее объем — до 86 миллиардов евро кредитов, пока единственным кредитором остается ESM. Программа должна завершиться в середине 2018 года. Это уже третья программа с 2010 года. Предыдущие две не смогли полностью достичь цели и, следовательно, завершиться в срок, их пришлось так или иначе дополнять.

В Люксембурге в четверг проходит очередное заседание Еврогруппы. Главная интрига встречи – смогут ли министры, после многих месяцев задержек, наконец, разрешить ESM перечислить Греции очередной транш кредита внешней финансовой помощи.