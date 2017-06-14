Стала известна личность стрелявшего в конгрессмена США

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Сенатор-демократ Берни Сандерс сообщил, что мужчина, ранивший конгрессмена в предместье Вашингтона, был волонтером в его президентской кампании.

"Я только что узнал, что предполагаемый стрелок участвовал в моей президентской кампании. Я испытываю отвращение от этого омерзительного акта насилия", — говорится в заявлении Сандерса.

Ранее сообщалось, что нападавший скончался от ран, полученных при задержании. Правоохранители установили, что стрельбу устроил 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон, проживавший в городе Бельвиль в штате Иллинойс.

Стрельба произошла в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Всего были ранены не менее пяти человек, координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ был тяжело ранен в бедро.

Сандерс был одним из ключевых участников президентской гонки в США, он проиграл Хиллари Клинтон номинацию Демократической партии в президенты.