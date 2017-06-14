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    Стала известна личность стрелявшего в конгрессмена США

    (обновлено: )3201
    Сенатор-демократ Берни Сандерс сообщил, предполагаемый стрелок участвовал в его президентской кампании: "Я испытываю отвращение от этого омерзительного акта насилия".
    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    REUTERS Joshua Roberts

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Сенатор-демократ Берни Сандерс сообщил, что мужчина, ранивший конгрессмена в предместье Вашингтона, был волонтером в его президентской кампании.

    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    twitter.com/joshdcaplan
    Покушение на конгрессмена США, кадры с места происшествия

    "Я только что узнал, что предполагаемый стрелок участвовал в моей президентской кампании. Я испытываю отвращение от этого омерзительного акта насилия", — говорится в заявлении Сандерса.

    Ранее сообщалось, что нападавший скончался от ран, полученных при задержании. Правоохранители установили, что стрельбу устроил 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон, проживавший в городе Бельвиль в штате Иллинойс.

    Стрельба произошла в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Всего были ранены не менее пяти человек, координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ был тяжело ранен в бедро.

    Сандерс был одним из ключевых участников президентской гонки в США, он проиграл Хиллари Клинтон номинацию Демократической партии в президенты.

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