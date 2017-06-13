В Казахстане погибла семья, упав в выгребную яму из-за телефона

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости Украина. Двое взрослых и 10-летняя девочка погибли, провалившись в выгребную яму туалета на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В пресс-службе областного департамента по ЧС подтвердили информацию, сообщив, что несчастный случай произошел 6 июня.

Погибшие приходились друг другу родственниками — 10-летняя девочка, 30-летний мужчина (ее отец) и 24-летняя девушка (ее тетя).

Установлено, что в септик сначала упала девочка, уронив туда мобильный телефон. Затем, пытаясь спасти ребенка, в яму провалились взрослые. Полиция проводит проверку по факту гибели людей.

Как уточняет местное издание Tengri News, яма была неглубокая, и семья, предположительно, задохнулась парами углекислого газа.

Напомним, в Нью-Джерси 67-женщина упала в открытый люк, отвлекшись на телефон на ходу. В местной полиции рассказали, что пенсионерка провалилась в двухметровую шахту, не заметив открытые газопроводчиками створки люка.