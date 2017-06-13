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    В Казахстане погибла семья, упав в выгребную яму из-за телефона

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    Трагедия произошла на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области. В септик сначала упала девочка, уронив туда мобильный телефон. Затем, пытаясь спасти ребенка, в яму провалились взрослые.
    Скорая помощь в Казахстане. Архивное фото
    tengrinews.kz

    КИЕВ, 13 июн – РИА Новости Украина. Двое взрослых и 10-летняя девочка погибли, провалившись в выгребную яму туалета на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

    Американская пенсионерка упала в люк, засмотревшись в телефон. Видео
    Канал NBC4 WCMH-TV Columbus на Youtube
    Американская пенсионерка упала в люк, засмотревшись в телефон

    В пресс-службе областного департамента по ЧС подтвердили информацию, сообщив, что несчастный случай произошел 6 июня.

    Погибшие приходились друг другу родственниками — 10-летняя девочка, 30-летний мужчина (ее отец) и 24-летняя девушка (ее тетя).

    Установлено, что в септик сначала упала девочка, уронив туда мобильный телефон. Затем, пытаясь спасти ребенка, в яму провалились взрослые. Полиция проводит проверку по факту гибели людей.

    Как уточняет местное издание Tengri News, яма была неглубокая, и семья, предположительно, задохнулась парами углекислого газа.

    Напомним, в Нью-Джерси 67-женщина упала в открытый люк, отвлекшись на телефон на ходу. В местной полиции рассказали, что пенсионерка провалилась в двухметровую шахту, не заметив открытые газопроводчиками створки люка.

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