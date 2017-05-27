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    Пост священного месяца Рамадан начинается у мусульман

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    Согласно исламскому вероучению, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере Хира.
    Мусульмане во время священного месяца Рамадан. Архивное фото
    RIA News Артем Креминский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая – РИА Новости Украина. Священный для мусульман месяц Рамадан, в который верующие соблюдают строгий пост, начинается в субботу.

    Мусульманский календарь является лунно-солнечным, поэтому каждый год знаменательные даты и праздники сдвигаются примерно на 11 дней. Средняя продолжительность одного мусульманского месяца составляет 29-30 суток.

    Мусульмане во время священного месяца Рамадан в Симферополе
    RIA News Артем Креминский
    Священный Рамадан в Симферополе

    Согласно исламскому вероучению, первые стихи Корана были открыты пророку Мухаммеду именно в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в расположенной около Мекки пещере Хира. Пост длится месяц по мусульманскому календарю, который является лунным. В течение всех его дней верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. По окончании поста верующие отмечают праздник Ураза-байрам, который в этом году приходится на 25 июня.

    Вечером верующие совершают разговение, которое называется ифтар. Вечернее разговенье — благословенное время, поэтому на него стараются пригласить родственников, близких друзей и соседей и считается, что мусульманин, устроивший угощение, может рассчитывать на прощение грехов и место в раю. Часто на ифтар приглашается мулла.

    REUTERS Faisal Mahmood
    Мужчины во время пятничной молитвы во время святого месяца Рамадан в Равалпинди, Пакистан

    В течение всего месяца Рамадан верующие подают специальную милостыню, которая называется закят аль-фитр. Собранные средства идут на благотворительность, на них уже в праздник Ураза-Байрам поздравляют пожилых и социально незащищенных людей, воспитанников детских домов.

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    При этом нормы ислама предусматривают случай, если человек пропускает какой-либо из постных дней. В таком случае он должен дать "искупительную милостыню" — фидья-садаку. Ее сумма зависит от среднесуточных трат на питание в дни нарушения поста.

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