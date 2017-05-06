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    В мире

    В Китае спасены 37 альпинистов, попавших в мощную снежную бурю

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    В общей сложности были спасены 37 человек, в том числе считавшиеся пропавшими. Подтверждена гибель двух альпинистов, еще один продолжает числиться пропавшим.
    Спасены почти 40 альпинистов, попавших в снежную бурю на горном хребте в Китае
    chinanews.com

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Китае на горном хребте Циньлин были спасены тридцать семь альпинистов, ранее попавших в снежную бурю, сообщает в Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Сход лавины в Альпах
    Twitter GlennCloarec
    Сход мощной лавины в Альпах

    Ранее сообщалось, что во время восхождения группы из 30 альпинистов погибли два человека, еще 23 числились пропавшими, также пять альпинистов были спасены.

    Согласно последним данным, в общей сложности были спасены 37 человек, в том числе считавшиеся пропавшими. Подтверждена гибель двух альпинистов, еще один продолжает числиться пропавшим. Поисково-спасательная операция проводится совместно спасателями, полицией, а также профессиональными командами альпинистов.

    Горный хребет Циньлин тянется от юго-западной части провинции Ганьсу до провинции Шэньси и Хэнань. Высочайшей точкой хребта является вершина горы Тайбашань, расположенная на высоте 3767 метров.

    chinanews.com
    Спасены почти 40 альпинистов, попавших в снежную бурю на горном хребте в Китае

    Напомним, в конце апреля погиб известный альпинист из Швейцарии Уели Стек.

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