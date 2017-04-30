Погиб один из самых известных в мире альпинистов

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Погиб известный альпинист из Швейцарии Уели Стек, передает агентство Рейтер.

Трагедия случилась во время подготовки к подъему на высочайшую гору планеты — Эверест.

Тело 40-летнего альпиниста было обнаружено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах к юго-западу от Эвереста. Стек перед восхождением прибыл на склон горы Нупцзе, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на главную вершину мира в мае.

"Его тело было найдено и его везут в Катманду", — сообщил Мнигма Шерпа из компании Seven Summits Treks, организовавшей восхождение.

Гибель альпиниста подтвердил департамент туризма Непала.

В мае прошлого года по меньшей мере пять альпинистов из разных стран мира погибли на склонах Эвереста.

В истории покорения вершины горы Эверест, расположенной на территории Непала и китайского Тибета, значится более 7 тысяч восхождений альпинистов из разных стран мира.