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    Погиб один из самых известных в мире альпинистов

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    Тело альпиниста было найдено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах от Эвереста. Стек перед восхождением прибыл на склон горы Нупцзе, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на главную вершину мира в мае.
    Известный альпинист из Швейцарии Уели Стек
    wikipedia

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Погиб известный альпинист из Швейцарии Уели Стек, передает агентство Рейтер.

    Сход лавины в Альпах
    Twitter GlennCloarec
    Сход мощной лавины в Альпах

    Трагедия случилась во время подготовки к подъему на высочайшую гору планеты — Эверест.

    Тело 40-летнего альпиниста было обнаружено у подножия горы Нупцзе, расположенной в двух километрах к юго-западу от Эвереста. Стек перед восхождением прибыл на склон горы Нупцзе, чтобы пройти акклиматизацию перед подъемом на главную вершину мира в мае.

    "Его тело было найдено и его везут в Катманду", — сообщил Мнигма Шерпа из компании Seven Summits Treks, организовавшей восхождение.

    Гибель альпиниста подтвердил департамент туризма Непала.

    В мае прошлого года по меньшей мере пять альпинистов из разных стран мира погибли на склонах Эвереста.

    В истории покорения вершины горы Эверест, расположенной на территории Непала и китайского Тибета, значится более 7 тысяч восхождений альпинистов из разных стран мира.

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