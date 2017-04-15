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    В Индии прооперировали ребенка, родившегося с восемью конечностями

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    Лечение ребенка проходило в три этапа: сначала были удалены лишние ноги, затем доктора проводили операции над сердечно-сосудистой системой, чтобы обеспечить нормальную работу сердца и кровоснабжение тела, на последней стадии были удалены лишние руки.
    Операция в больнице. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Индии успешно прооперировали семимесячного ребенка из Ирака, который родился с восемью конечностями, сообщает в субботу издание Hindu.

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    Лечение проходило в госпитале Джайпи в городе Ноида делийской агломерации. Доктора называют недуг ребенка, которого зовут Карам, полимелия. Лечение Карама проходило в три этапа: сначала были удалены лишние ноги, затем доктора проводили операции над сердечно-сосудистой системой, чтобы обеспечить нормальную работу сердца и кровоснабжение тела, на последней стадии были удалены лишние руки.

    "Когда Карама принесли в госпиталь в первый раз, ему было всего две недели и его состояние было критическим. После оценки его состояния и анализа факторов риска мы решили оперировать его в несколько этапов", — заявил представитель госпиталя, доктор Гаурав Ратхоре.

    Доктора не просто удаляли лишние органы, но корректировали физиологические недостатки, развившиеся из-за недуга — исправляли постановку ног, осанку, пересаживали мышцы из удаленных ног в левую, "здоровую", но недоразвитию ногу. После первого этапа была сделана пауза в лечении и Карама отправили домой в Ирак, при этом доктора постоянно поддерживали связь с семьей, чтобы давать им необходимые инструкции по уходу за ребенком. Третий этап операции, по словам Ратхоре, продлился восемь часов и прошел без каких-либо проблем.

    Доктора заявляют, что Карам быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник сможет отправиться домой в Ирак.

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