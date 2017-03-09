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    Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ждут второго ребенка

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    По словам марка Цукерберга, после тяжелой беременности первым ребенком (дочерью Макс) пара не была уверена, будут ли они способны завести еще одного ребенка, и не знала, чего ожидать от второй беременности.
    Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
    RIA News Владимир Астапкович

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Основатель социальной сети Facebook сообщил, что они с женой Присциллой Чан ожидают рождения второго ребенка — вновь дочери.

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    "Мы с Присциллой рады сообщить, что ожидаем рождения еще одной дочери", — написал Цукерберг на своей странице в социальной сети.

    По его словам, после тяжелой беременности первым ребенком (дочерью Макс) пара не была уверена, будут ли они способны завести еще одного ребенка, и не знала, чего ожидать от второй беременности.

    "Когда мы узнали, что Присцилла вновь беременна, нашей первой надеждой было то, что ребенок будет здоровым. Во вторую очередь я надеялся, что это будет девочка. Не могу и подумать о большем подарке, чем сестра для Макс", — написал он.

    Основатель Facebook также рассказал, что он рос с тремя сестрами, которые многому его научили. У его супруги Присциллы тоже две сестры.

    "Мы все стали лучшими людьми благодаря сильным женщинам в нашей жизни — сестрам, матерям и друзьям. Не можем дождаться того момента, когда увидим нашу малышку и приложим все усилия, чтобы вырастить еще одну сильную женщину", — добавил он.

    Основатель Facebook Марк Цукерберг входит в десятку самых богатых людей мира согласно рейтингу агентства Блумберг. По данным на 5 марта его состояние оценивается в 59,1 миллиарда долларов.

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