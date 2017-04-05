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    Смертник совершил теракт в пакистанском Лахоре, есть жертвы

    (обновлено: )3901
    Теракт, целью которого стали военные, сопровождавшие группу волонтеров, произошел утром. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за него.
    На месте теракта в пакистанском Лахоре, 5 апреля 2017
    facebook.com/GeoUrduDotTv

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Не менее шести человек погибли в результате теракта в пакистанском городе Лахор, среди жертв — четверо военных, еще 22 человека пострадали, передает телеканал Geo TV.

    Инцидент произошел в среду около 07.15 по местному времени (05.15 по киевскому времени) в юго-восточной части города. Целью теракта стали военные, которые сопровождали группу волонтеров, участвующих в переписи населения, проходящей в стране.

    geo.tv
    На месте теракта в пакистанском Лахоре, 5 апреля 2017

    По данным спецслужб, взрыв осуществил смертник, который передвигался либо на мотоцикле, либо пешком.

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

    В воскресенье, 26 марта, смертник привел в действие взрывное устройство у детского парка в Лахоре. По словам полиции, большинство жертв женщины и дети. Ответственность взяли на себя боевики, близкие к радикальному движению "Талибан". Погибли 69 человек.

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