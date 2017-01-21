наверх
21.01.201712:25
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    При взрыве в Пакистане погибли более 20 человек

    (обновлено: )15
    Как сообщают СМИ, взрыв прогремел в городе Парачинар в области Куррам на северо-западе Пакистана. Местный чиновник Саджид Хусайн Тури сообщил, что погиб 21 представитель местных племен.
    Теракт в Пакистане. Архивное фото
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. При взрыве на овощном рынке в области Куррам на северо-западе Пакистана погиб 21 человек, около 40 ранены, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей.

    Крушение самолета в Пакистане
    AP Photo/Anjum Naveed
    Крушение самолета в Пакистане: никто не выжил

    Ранее сообщалось о 18 жертвах и 51 пострадавшем. Взрыв прогремел в городе Парачинар.

    Как сообщил агентству местный чиновник Саджид Хусайн Тури, погиб 21 представитель местных племен.

    Армия Пакистана ранее сообщила, что на рынке взорвалась самодельная бомба. По данным Рейтер, она могла быть заложена на прилавке с томатами. По другой информации местных властей, теракт мог устроить смертник.

    В районе активна группировка Талибан, однако пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

    Напомним, в начале января грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Экономика Украины. Падение гривны