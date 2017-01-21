При взрыве в Пакистане погибли более 20 человек

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. При взрыве на овощном рынке в области Куррам на северо-западе Пакистана погиб 21 человек, около 40 ранены, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя властей.

Ранее сообщалось о 18 жертвах и 51 пострадавшем. Взрыв прогремел в городе Парачинар.

Как сообщил агентству местный чиновник Саджид Хусайн Тури, погиб 21 представитель местных племен.

Армия Пакистана ранее сообщила, что на рынке взорвалась самодельная бомба. По данным Рейтер, она могла быть заложена на прилавке с томатами. По другой информации местных властей, теракт мог устроить смертник.

В районе активна группировка Талибан, однако пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в начале января грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, более десяти пострадали.