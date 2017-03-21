Мубарак покинул место заключения и вернулся домой

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Во вторник утром, 21 марта, бывший президент Египта Хосни Мубарак покинул военный госпиталь в районе Маади в Каире и вернулся в свой дом, сообщает издание "Йоум7" со ссылкой на источники, близкие к семье экс-президента.

По информации издания, экс-президента сопровождал его сын Гамаль и супруга Сюзан Сабет.

При этом 88-летнего Мубарака доставили в дом на специально оборудованном медицинском автомобиле.

Издание также сообщает, что дом бывшего президента в районе Гелиполис был специально оборудован медицинской техникой.

Напомним, ранее кассационный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента Мубарака, которого обвиняли в попытке силой подавить народные волнения января-февраля 2011 года.

Таким образом, бывший лидер страны, покинувший этот пост 11 февраля 2011 года в начале так называемой "арабской весны", а также его сыновья Аля и Гамаль были либо оправданы по всем предыдущим делам, либо уже отбыли соответствующее наказание.