наверх
21.03.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91+ 0.02
  • USD26.89- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мубарак покинул место заключения и вернулся домой

    (обновлено: )25
    По данным СМИ, экс-президента сопровождал его сын Гамаль и супруга Сюзан Сабет. При этом 88-летнего Мубарака доставили в дом на специально оборудованном медицинском автомобиле.
    Хосни Мубарак. Архив
    RIA News Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Во вторник утром, 21 марта, бывший президент Египта Хосни Мубарак покинул военный госпиталь в районе Маади в Каире и вернулся в свой дом, сообщает издание "Йоум7" со ссылкой на источники, близкие к семье экс-президента.

    Хосни Мубарак. Архивное фото
    RIA News Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк
    Никогда не говори "никогда". Хосни Мубарака полностью реабилитируют

    По информации издания, экс-президента сопровождал его сын Гамаль и супруга Сюзан Сабет.

    При этом 88-летнего Мубарака доставили в дом на специально оборудованном медицинском автомобиле.

    Издание также сообщает, что дом бывшего президента в районе Гелиполис был специально оборудован медицинской техникой.

    Напомним, ранее кассационный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента Мубарака,  которого обвиняли в попытке силой подавить народные волнения января-февраля 2011 года.

    Таким образом, бывший лидер страны, покинувший этот пост 11 февраля 2011 года в начале так называемой "арабской весны", а также его сыновья Аля и Гамаль были либо оправданы по всем предыдущим делам, либо уже отбыли соответствующее наказание.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Поврежденный памятник Щорсу с высоты птичьего полета
    На металлолом. Украина против советских памятников
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    В Николаеве свободовцы и азовцы разрисовали отделения российских банков
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ