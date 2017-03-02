наверх
02.03.201714:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мубарак отверг обвинения в убийствах демонстрантов в 2011 году

    Тема:

    Свержение президента Египта Мурси (65)

    (обновлено: )6
    Хосни Мубарак. Архив
    RIA News Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Экс-президент Египта Хосни Мубарак, впервые представший в четверг перед Кассационным судом, рассматривающим дело по обвинению его в причастности к убийству демонстрантов в 2011 году, отверг все обвинения прокуратуры, сообщает новостной портал "Масрави".

    В начале заседания представители прокуратуры заявили, что Мубарак поддерживал действия сил безопасности по подавлению народных демонстраций в дни беспорядков в январе 2011 года. Суд предложил экс-президенту отреагировать на эти обвинения, после чего Мубарак сказал: "Этого не было".

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

    Выступивший затем в ходе заседания один из правозащитников предложил допросить по данному делу некоторых действующих египетских высокопоставленных чиновников, в том числе, президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси, который в период революции занимал пост главы военной разведки. Он также высказал мнение, что "времена Мубарака были гораздо лучше нынешних времен".

    В настоящее время в заседании объявлен небольшой перерыв по просьбе адвоката Мубарака Фарида ад-Диба.

    Вердикт Кассационного суда по этому делу Мубарака станет, как ожидается, последним, он не подлежит обжалованию.

    Мубарак и бывший глава МВД страны аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению. Суд посчитал их причастными к гибели мирных граждан в дни беспорядков 2011 года. В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

    В ноябре 2014 года каирский суд снял с экс-президента Египта и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях. Экс-министр МВД и шесть его ближайших помощников, проходившие по этому делу вместе с Мубараком, также были оправданы. Это решение вызвало народное недовольство. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда, заявив о ряде процессуальных нарушений.

    Ранее с Хосни Мубарака, проведшего в заключении несколько лет, были сняты обвинения по ряду коррупционных дел, однако по одному из них (дело о президентских дворцах) экс-президент 9 мая 2015 года получил реальный срок — три года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия