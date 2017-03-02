Мубарак отверг обвинения в убийствах демонстрантов в 2011 году

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Экс-президент Египта Хосни Мубарак, впервые представший в четверг перед Кассационным судом, рассматривающим дело по обвинению его в причастности к убийству демонстрантов в 2011 году, отверг все обвинения прокуратуры, сообщает новостной портал "Масрави".

В начале заседания представители прокуратуры заявили, что Мубарак поддерживал действия сил безопасности по подавлению народных демонстраций в дни беспорядков в январе 2011 года. Суд предложил экс-президенту отреагировать на эти обвинения, после чего Мубарак сказал: "Этого не было".

Выступивший затем в ходе заседания один из правозащитников предложил допросить по данному делу некоторых действующих египетских высокопоставленных чиновников, в том числе, президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси, который в период революции занимал пост главы военной разведки. Он также высказал мнение, что "времена Мубарака были гораздо лучше нынешних времен".

В настоящее время в заседании объявлен небольшой перерыв по просьбе адвоката Мубарака Фарида ад-Диба.

Вердикт Кассационного суда по этому делу Мубарака станет, как ожидается, последним, он не подлежит обжалованию.

Мубарак и бывший глава МВД страны аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению. Суд посчитал их причастными к гибели мирных граждан в дни беспорядков 2011 года. В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

В ноябре 2014 года каирский суд снял с экс-президента Египта и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях. Экс-министр МВД и шесть его ближайших помощников, проходившие по этому делу вместе с Мубараком, также были оправданы. Это решение вызвало народное недовольство. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда, заявив о ряде процессуальных нарушений.

Ранее с Хосни Мубарака, проведшего в заключении несколько лет, были сняты обвинения по ряду коррупционных дел, однако по одному из них (дело о президентских дворцах) экс-президент 9 мая 2015 года получил реальный срок — три года.