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    В мире

    В Бахрейне исчезла российская модель

    (обновлено: )180
    Как сообщил консул российского дипведомства в Манаме Федор Ефремов, посольство РФ в Бахрейне не обладает информацией, находится ли на территории страны россиянка Мария Сазонова, родственники которой подали заявление в полицию о ее пропаже в Бахрейне.
    Модель Мария Сазонова
    Мария Сазонова в Instagram

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Посольство РФ в Бахрейне выясняет обстоятельства пропажи россиянки Марии Сазоновой, сообщил РИА Новости по телефону посол РФ в Манаме Вагиф Гараев.

    Ранее полиция Екатеринбурга сообщила, что ведет проверку заявления жительницы города о пропаже в Бахрейне ее 21-летней дочери. По данным местных СМИ, в Бахрейне пропала 21-летняя модель Мария Сазонова, уехавшая туда на заработки. Мать девушки подала заявление в полицию.

    "Обстоятельства, связанные с пропажей девушки, уточняем", — сказал посол.

    Мария Сазонова в Instagram
    Модель Мария Сазонова

    Как сообщил РИА Новости консул российского дипведомства в Манаме Федор Ефремов, посольство РФ в Бахрейне не обладает информацией, находится ли на территории страны россиянка Мария Сазонова, родственники которой подали заявление в полицию о ее пропаже в Бахрейне.

    "Родственники Марии Сазоновой не обращались в МИД с заявлением о ее пропаже, что необходимо для юридического обоснования ее поиска в стране, кроме того, мы не обладаем паспортными данными этой девушки, что тоже затрудняет ее розыск, учитывая особенности транскрипции написания ее имени и фамилии на иностранном языке. Поэтому на данный момент, несмотря на предпринимаемые действия, мы даже не обладаем информацией, прилетала ли она в Бахрейн и находится ли сейчас здесь", — разъяснил Ефремов.

    Мария Сазонова в Instagram
    Модель Мария Сазонова

    По его словам, попытки получить информацию от местной стороны о разыскиваемой гражданке России осложняются еще тем, что пятница и суббота в Бахрейне являются официальными выходными днями, когда местные органы власти неохотно отвечают на поступающие запросы.

    Представитель ГУ МВД по Свердловской области рассказал, что, по словам матери пропавшей, девушка уехала в Бахрейн, где якобы устроилась на работу барменом в клуб, а связь с родными не поддерживает с 4 марта.

    Ранее сообщалось, что известная белорусская модель, организатор шоу и конкурсов красоты Наталья Макей погибла на 44 году жизни.

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