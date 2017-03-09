В Китае переселят почти 200 тыс человек ради парка для панд

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Власти китайской провинции Сычуань на юго-западе страны планируют переселить 172,2 тысячи человек ради строительства национального парка для панд. Парк площадью 27,1 тысячи квадратных километров будет расположен на границе провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси, передает в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на провинциальный департамент лесного хозяйства.

Решение о его строительстве было утверждено властями ранее в этом году. При этом 20 тысяч квадратных километров парка (примерно 74% территории) будет приходиться на провинцию Сычуань. План по переселению затрагивает семь городов и городских округов, а также 19 уездов.

Ранее Международное радио Китая (CRI) сообщило, что Китай планирует увеличить численность популяции панд в дикой природе к 2025 году примерно на 18% — до 2,2 тысячи особей. В настоящий момент в КНР в дикой природе насчитывается 1864 панды, еще 471 особь содержатся в специальных центрах по разведению.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которых является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".

В прошлом году сотрудник одного из центров по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань подвергся нападению бамбукового медведя: животное сломало ему обе руки и нанесло еще ряд тяжелых травм. Инцидент произошел тогда, когда панда искала своего детеныша в рамках тренировочной программы.