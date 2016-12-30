Панда напала на человека в заповеднике в КНР - СМИ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Сотрудник одного из центров по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань подвергся нападению бамбукового медведя: животное сломало ему обе руки и нанесло еще ряд тяжелых травм, сообщает агентство China News Service.

Инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где панд готовят к выпуску на волю, однако о происшествии стало известно только сейчас.

По данным агентства, 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй. Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле по вольеру. Мужчину спасли коллеги. Инцидент произошел тогда, когда панда искала своего детеныша в рамках тренировочной программы.

Отмечается, что в настоящий момент мужчина продолжает лечение в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В результате нападения панды у мужчины оказались сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге, а также остались многочисленные раны от укусов на теле. "Я до сих пор не знаю, хотела ли панда просто есть, или она таким образом играла", — сказал мужчина. "Я простил ее. Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные", — добавил пострадавший.

Ранее Международное радио Китая (CRI) сообщило, что Китай планирует увеличить численность популяции панд в дикой природе к 2025 году примерно на 18% — до 2,2 тысячи особей. В настоящий момент в КНР в дикой природе насчитывается 1864 панды, еще 422 особи содержатся в специальных центрах по разведению.

Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которых является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".