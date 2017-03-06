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    Американский корабль изменил курс из-за сближения с иранскими катерами

    Тема:

    Обострение ситуации вокруг Ирана (95)

    (обновлено: )7920
    Иранские катера приблизились на расстояние порядка 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса "Непобедимый" (Invincible), который шел в сопровождении трех британских военных кораблей.
    Корабль измерительного комплекса Непобедимый (Invincible)
    wikipedia

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Корабль ВМС США в Ормузском проливе изменил курс из-за сближения с ним катеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации.

    Инцидент с кораблями ВМС США и иранскими катерами в Персидском заливе. Видео
    Канал ABC News на Youtube
    Опасное сближение иранских катеров с кораблями США в Персидском заливе

    Отмечается, что иранские катера приблизились на расстояние порядка 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса "Непобедимый" (Invincible), который шел в сопровождении трех британских военных кораблей.

    Собеседник агентства назвал действия иранских моряков, которые вынудили флотилию изменить курс, "нарушающими правила безопасности и непрофессиональными".

    Ранее сообщалось, что военный корабль США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров в Ормузском проливе. Предупредительная стрельба была открыта, после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.

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