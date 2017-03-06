Американский корабль изменил курс из-за сближения с иранскими катерами

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Корабль ВМС США в Ормузском проливе изменил курс из-за сближения с ним катеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что иранские катера приблизились на расстояние порядка 550 метров к американскому кораблю измерительного комплекса "Непобедимый" (Invincible), который шел в сопровождении трех британских военных кораблей.

Собеседник агентства назвал действия иранских моряков, которые вынудили флотилию изменить курс, "нарушающими правила безопасности и непрофессиональными".

Ранее сообщалось, что военный корабль США сделал несколько предупредительных выстрелов в сторону иранских катеров в Ормузском проливе. Предупредительная стрельба была открыта, после того как иранские корабли не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.