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    Япония будет развивать туризм с помощью ниндзя

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    Министерство туризма запустило спецпроект, который включает в себя создание академии и музея ниндзя, а также туры в регионы страны, связанные с историей неуловимых диверсантов, шпионов, лазутчиков и наемных убийц в средневековой Японии.
    Традиционный японский меч катана
    flickr.com/genki-san

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Японское министерство туризма запустило спецпроект, направленный на привлечение туристов с помощью культуры ниндзя, сообщает издание Straits Times.

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    Проект включает в себя создание академии и музея ниндзя, а также туры в регионы страны, связанные с историей неуловимых диверсантов, шпионов, лазутчиков и наемных убийц в средневековой Японии.

    "Ниндзя олицетворяют собой традиционный японский дух, культуру и ценности, такие как мир, преданность, техника, интеллект, прилежание и выносливость", — сказал вице-председатель Японского совета ниндзя Хироси Мидзохата.

    Проект осуществляется в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

    Напомним, недавно в Японии раньше, чем обычно зацвела сакура, в связи с чем началось так называемое "О-Ханами" — традиция любования цветами. 

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