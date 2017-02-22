Япония будет развивать туризм с помощью ниндзя

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Японское министерство туризма запустило спецпроект, направленный на привлечение туристов с помощью культуры ниндзя, сообщает издание Straits Times.

Проект включает в себя создание академии и музея ниндзя, а также туры в регионы страны, связанные с историей неуловимых диверсантов, шпионов, лазутчиков и наемных убийц в средневековой Японии.

"Ниндзя олицетворяют собой традиционный японский дух, культуру и ценности, такие как мир, преданность, техника, интеллект, прилежание и выносливость", — сказал вице-председатель Японского совета ниндзя Хироси Мидзохата.

Проект осуществляется в рамках подготовки к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Напомним, недавно в Японии раньше, чем обычно зацвела сакура, в связи с чем началось так называемое "О-Ханами" — традиция любования цветами.