Сирийская армия ликвидировала одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Сирийские правительственные войска ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на юге Сирии, сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид".

По данным телеканала, один из лидеров "Ан-Нусры", известный как Халед Шахади Аль-Алюл по прозвищу "Абу-Мундзер иорданский", был ликвидирован в городе Дераа. Детали операции не сообщаются.

Последнюю неделю в окрестностях Дераа близ границы с Иорданией возобновились бои между сирийской армией и террористами из "Джебхат ан-Нусры", после того как боевики предприняли несколько попыток провести наступление. Правительственные войска отбили все атаки боевиков, ликвидировав десятки радикалов.

Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля. Перемирие не распространяется на организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.