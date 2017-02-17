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    Сирийская армия ликвидировала одного из главарей "Джебхат ан-Нусры"

    Тема:

    Освобождение Сирии (74)

    (обновлено: )35
    По информации СМИ, один из лидеров "Ан-Нусры", известный как Халед Шахади Аль-Алюл по прозвищу "Абу-Мундзер иорданский", был ликвидирован в городе Дераа.
    Солдаты правительственной армии Сирии с национальным флагом
    AFP/YOUSSEF KARWASHAN

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Сирийские  правительственные войска ликвидировали одного из главарей террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" на юге Сирии, сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид".

    Джебхат ан-Нусра обстреляла общежития в Алеппо, погибли более 30 человек (18+). Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    "Джебхат ан-Нусра" обстреляла общежития в Алеппо, погибли более 30 человек (18+)

    По данным телеканала, один из лидеров "Ан-Нусры", известный как Халед Шахади Аль-Алюл по прозвищу "Абу-Мундзер иорданский", был ликвидирован в городе Дераа. Детали операции не сообщаются.

    Последнюю неделю в окрестностях Дераа близ границы с Иорданией возобновились бои между сирийской армией и террористами из "Джебхат ан-Нусры", после того как боевики предприняли несколько попыток провести наступление. Правительственные войска отбили все атаки боевиков, ликвидировав десятки радикалов.

    Режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля. Перемирие не распространяется на организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.

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