Пехотная рота бронетанкового полка США прибывает в Эстонию

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Пехотная рота первого батальона бронетанкового полка армии США в пятницу прибудет в Эстонию в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), направленной на поддержку союзников по НАТО, сообщило посольство США в Таллине.

В Эстонию прибудет рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley. Прибывающие военнослужащие заменят роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, прибывшую в Эстонию в порядке ротации в сентябре 2016 года. Размещение техники и войск поводится в рамках новой фазы операции Atlantic Resolve — эта миссия направлена на поддержку союзников по НАТО, в первую очередь в странах Балтии и в Польше.

Американские военные останутся в Эстонии до весны, пока сюда не начнут прибывать подразделения международного батальона НАТО. На прошлогоднем саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

В составе батальона НАТО в Эстонии будет 1,2 тысячи человек. В него войдут 800 солдат из Великобритании, остальные — из Франции и Дании. Великобритания выделяет боевые машины Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные беспилотники. Франция также выделит тяжелую боевую технику. Батальон разместится в военном городке в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США прибыли в Польшу с территории Германии в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve).