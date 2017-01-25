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    Истребители Британии сопровождают авианосец РФ в Ла-Манше

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    Среди британских военных кораблей, которые сопровождают российский - фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии.
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 25 янв — РИА Новости Украина. Боевые корабли и истребители Великобритании сопровождают тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" в проливе Ла-Манш, который возвращается из зоны конфликта в Сирии.

    Генштаб РФ выводит авианосец Адмирал Кузнецов из зоны боевых действий. Видео
    Канал RT на Youtube
    Генштаб РФ выводит авианосец "Адмирал Кузнецов" из зоны боевых действий

    "Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой", — говорится в сообщении британского министерства обороны на странице в Twitter.

    Как пишет газета Daily Star, среди британских военных кораблей — фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии, а также многоцелевые истребители Typhoon ВВС Великобритании.

    "Усовершенствованный истребитель Typhoon также наблюдает за российскими кораблями в проливе Ла-Манш", — говорится в сообщении Минобороны. Также на странице министерства в Twitter были опубликованы фотографии российских кораблей, сопровождаемых с воздуха.

    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий"

    "Бельгийские ВМС и корабли НАТО сопровождали российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и его эскорт во время его прохождения через Ла-Манш", говорится в сообщении ВМФ Бельгии.

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в пункт постоянного базирования в городе Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам в Сирии.

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