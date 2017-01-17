Европарламент во вторник выберет нового президента

17 января Европейский парламент проголосует за нового президента. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

"Президент Мартин Шульц будет председательствовать на выборах своего преемника", – отмечают в Европарламенте.

После избрания председателя Европарламента 18 января также состоятся выборы 14 вице-президентов и пяти квесторов.

Основными претендентами на должность президента Европарламента являются депутаты от Италии — от группы Европейских народников Антонио Таяни, который сейчас является вице-президентом ЕП, и лидер группы Социалистов Джанни Піттелла.