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    В мире

    Европарламент во вторник выберет нового президента

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    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    17 января Европейский парламент проголосует за нового президента. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

    "Президент Мартин Шульц будет председательствовать на выборах своего преемника", – отмечают в Европарламенте.

    После избрания председателя Европарламента 18 января также состоятся выборы 14 вице-президентов и пяти квесторов.

    Основными претендентами на должность президента Европарламента являются депутаты от Италии — от группы Европейских народников Антонио Таяни, который сейчас является вице-президентом ЕП, и лидер группы Социалистов Джанни Піттелла.

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