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    Порошенко о вере Украины в европейские ценности

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    Выступая на ежегодной встрече с иностранными послами, Петр Порошенко отметил, что "в Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе".
    Facebook Петра Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко не разделяет пессимистических и панических настроений относительно будущего Европейского Союза.

    "Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле", — заявил Порошенко на ежегодной встрече с иностранными послами в понедельник, 16 января.

    Анна Шелест
    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    Президент подчеркнул, что европейские ценности и институциональные возможности ЕС "намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев". "В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", – заверил глава государства.

    Он также отметил, что 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы. 

    Как сообщалось, накануне президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.

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