Порошенко о вере Украины в европейские ценности

Президент Украины Петр Порошенко не разделяет пессимистических и панических настроений относительно будущего Европейского Союза.

"Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле", — заявил Порошенко на ежегодной встрече с иностранными послами в понедельник, 16 января.

Президент подчеркнул, что европейские ценности и институциональные возможности ЕС "намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев". "В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса", – заверил глава государства.

Он также отметил, что 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы.

Как сообщалось, накануне президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонного разговора выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.