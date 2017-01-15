Китай назначил нового главу администрации Тибета

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Тибетском автономном районе Китая избрали нового главу местной администрации.

Как передает в воскресенье агентство China News Service, Лосанг Ямкан, занимавший пост главы администрации, был назначен председателем постоянного комитета собраний народных представителей (СНП) Тибетского автономного района. Он занимал пост главы местной администрации с января 2013 года.

Место главы администрации Тибета вместо него занял Ци Чжала, ранее занимавший пост секретаря городского комитета коммунистической партии города Лхаса.

Тибет был включен в состав Китая в XIII веке. Вскоре после образования КНР в 1949 году Пекин и Лхаса подписали "Соглашение о мирном освобождении Тибета", в соответствии с которым регион вошел в состав Китая на правах автономного района.

Ранее сообщалось, что КНР призвала избранного президента США Дональда Трампа строго придерживаться политики "одного Китая".