В ОАЭ пройдет всеобщая молитва о дожде

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал провести во всех мечетях страны во вторник утром молитву о дожде, сообщают эмиратские СМИ.

Имамы объяснят молящимся, как прочитать молитву, в мечетях пройдут специальные лекции.

Также молитва в присутствии президента состоится в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

Как пишет издание The National, фермеры в ОАЭ жалуются на то, что в последнее время прекратили высаживать семена из-за недостатка воды.

По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, сильные дожди прошли в пришлому году в период с января по март, причем уровень осадков был выше, чем в аналогичный период 2015 года.

Однако в целом в прошлом году в стране наблюдался недостаток дождей по сравнению с 2015 годом.

В этом году в зимние месяцы в ОАЭ стоит преимущественно солнечная и теплая погода.