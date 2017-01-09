США направляют морпехов в афганскую провинцию Гильменд

NOOR MOHAMMAD/AFP

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Власти США впервые направят морских пехотинцев в провинцию Гильменд на юге Афганистана после вывода войск в 2014 году, передает агентство Рейтер.

Смотрите также: На месте атаки на консульство ФРГ в Афганистане

Как заявил генерал-майор армии США Роджер Тернер журналистам в ходе телеконференции, около 300 морских пехотинцев будут направлены в Гильменд для оказания поддержки местным силам безопасности в борьбе с боевиками радикального движения "Талибан".

Он также сообщил, что размещение пехотинцев будет проходить в рамках регулярной ротации войск. Они заменят военнослужащих, которые в настоящее время участвуют в подготовке афганских военных в провинции Гильменд и оказывают им консультационную поддержку.

В провинции Гильменд размещались две военные базы: Camp Letherneck и Camp Bastion. Вывод войск из провинции Гильменд в 2014 году стал одной из наиболее масштабных операций по свертыванию деятельности международной миссии в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан в 2001 году для свержения режима "Талибан" и для борьбы с террористами "Аль-Каиды", которые укрывались в стране. Изначально планировалось, что полностью войска будут выведены в 2014 году, однако нынешнее руководство страны попросило оставить часть контингента для помощи местным силам безопасности.