В Тбилиси напали на гендиректора телекомпании "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 7 янв — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия сообщил журналистам, что на него напали неизвестные во время его встречи с друзьями в кафе.

По его словам, инцидент произошел в одном из кафе в центральном районе Тбилиси в субботу вечером. МВД Грузии по данному факту проводит допрос гендиректора и очевидцев. Гварамия также рассказал, что двое незнакомцев напали на него и ударили твердым предметом по голове, после чего он "отключился" и пришел в себя суть позже. Он добавил, что не знаком с людьми, которые совершили на него нападение.

"Моей целью жизни станет то, чтобы найти этих людей и присвоить им то место, которое они заслуживают, и не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы ни я, ни другой человек в этой стране не стал жертвой такого инцидента", — заявил Гварамия.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США обеспокоен ситуацией вокруг спора о принадлежности акций крупнейшего грузинского телеканала "Рустави 2".