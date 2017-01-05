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Организаторы взрыва в Измире планировали более кровавую атаку - власти

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Как заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, "псновываясь на подготовке, изъятом вооружении, бомбах и боеприпасах, можно понять, что готовилось более кровавое преступление".
На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года
twitter.com/BPworldnews

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Найденное на месте взрыва в городе Измир оружие свидетельствует о том, что готовилась более масштабная атака, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на вице-премьера Турции Вейси Кайнака.

Последствия взрыва заминированного авто в Измире
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Последствия мощного взрыва заминированного авто в Измире

"Основываясь на подготовке, изъятом вооружении, бомбах и боеприпасах, можно понять, что готовилось более кровавое преступление", — цитирует агентство слова Кайнака.

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Как сообщается, он также добавил, что данный теракт не приведет к окончанию военных операций турецких ВС в Сирии и Ираке.

Ранее сообщалось о взрыве и перестрелке в городе Измир у здания суда, рядом с которым горел автомобиль. По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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