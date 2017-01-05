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Взрыв в Измире: два террориста ликвидированы, третий в розыске - СМИ

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Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (45)

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После взрыва у здания суда двое нападавших вступили в вооруженное столкновение с полицейскими, они были застрелены. Местные власти подтвердили, что взорвался заминированный автомобиль.
На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года
twitter.com/london_uknews

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Турецкая полиция ликвидировала двух человек, которые устроили взрыв в турецком городе Измир на западе страны, сообщает телеканал CNN Turk.

Момент взрыва в турецком Измире. Видео
twitter.com/MahirZeynalov
Момент взрыва в турецком Измире

Смотрите также: Первые кадры с места мощного взрыва в турецком Измире

Ранее сообщалось о взрыве в городе Измир рядом со зданием суда, рядом с которым горел автомобиль. В результате инцидента 10 человек получили ранения.

По данным телеканала, после взрыва у здания суда двое нападавших вступили в вооруженное столкновение с полицейскими, они были застрелены. Местные власти подтвердили, что взорвался заминированный автомобиль.

Как передает агентство Рейтер, полиция разыскивает третьего человека, предположительно, устроившего взрыв.

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