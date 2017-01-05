Керри после отставки в январе завершит карьеру госслужащего

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что после своей отставки 20 января завершит карьеру государственного служащего.

"Моя карьера на государственной службе окончена", — сказал Керри на пресс-конференции в Вашингтоне.

Керри, которому 73 года, занимает пост госсекретаря с февраля 2013 года и уходит в отставку вместе с администрацией Барака Обамы.

Керри почти три десятилетия был сенатором от Массачусетса. В 2004 году он был кандидатом Демократической партии в президенты США, но уступил Джорджу Бушу-младшему, который переизбрался на второй срок.

Ранее госсекретарь Джон Керри заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу было бы полезно получать рекомендации госдепартамента по внешней политике, прежде чем он собирается звонить лидерам зарубежных стран.