В Хорватии выдвинули обвинения за взятки при ремонте МиГ-21 в Украине

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии (USKOK) выдвинуло обвинения в отношении в связи со взяткой при закупке и ремонте в Украине истребителей МиГ-21, сообщило ведомство в пятницу, передает РИА Новости.

Ранее на Одесском авиаремонтном заводе были отремонтированы приобретенные в Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21. В марте текущего года Военно-разведывательное агентство и военная полиция Хорватии пришли к выводу о необходимости дополнительных проверок в связи с покупкой и ремонтом самолетов, так как из семи принятых после ремонта в августе 2015 года истребителей из-за технического состояния использоваться могли только три. Цена контракта на ремонт, заключенного в марте 2013 года Минобороны Хорватии и "Укрспецэкспортом", составила 13,9 миллиона евро.

"Первый подозреваемый, начальник отдела эксплуатации и ремонта авиационно-технического управления Минобороны Йосип Чович… от представителей двух иностранных компаний несколько раз требовал денежное вознаграждение, чтобы, как член комиссии Минобороны, вне зависимости от технического состояния самолетов способствовать в получении решения о капитальном ремонте и закупке дополнительных самолетов МиГ-21 у потенциального исполнителя", — говорится в официальном сообщении USKOK.

Первый обвиняемый, по версии следствия, потребовал у представителя одной из компаний, участвовавших в конкурсе на выполнение работ, "взятку в размере 50 тысяч евро, но получил отказ".

По данным прокуратуры, второй подозреваемый, также гражданин республики Ивица Йосипович — представитель другой компании-подрядчика в Хорватии, сначала пообещал первому денежное вознаграждение, а после выполнения договора в 2016 году "в два захода передал первому деньги, по минимум 10 тысяч евро".

Хорватские СМИ ранее отмечали, что кроме технически неисправного состояния самолетов и несоответствующего документам возраста полученных истребителей встал вопрос об их принадлежности. По данным загребского издания Jutarnji list, еще в марте 2012 года командующий ВВС Йемена генерал Мохаммед Салех ал-Ахмер официально известил Загреб, что проданные за год до того украинской стороной истребители принадлежат Йемену и были доставлены в Украину для ремонта.