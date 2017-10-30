Каменских в бикини зажгла в соцсетях

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских продолжает выкладывать на своей странице в Instagram откровенные фотографии и видео.

В этот раз она решила разместить кадры, на которых она танцует в бикини.

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"Есть такие песни, под которые хочется танцевать все время и всюду", — говорится в описании.

Ранее Каменских разместила снимки в фиолетовом купальнике. Мнения интернет-пользователей тогда разделились: одни похвалили артистку за красивую фигуру, другие — обрушились с критикой, призывая "не перебарщивать".