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    Каменских в бикини зажгла в соцсетях

    (обновлено: )47322
    Известная поп-певица Настя Каменских выложила видео, на котором она исполняет эротический танец. Кадры сопровождаются подписью: "Есть такие песни, под которые хочется танцевать все время и всюду".
    Настях Каменских
    instagram.com/kamenskux

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских продолжает выкладывать на своей странице в Instagram откровенные фотографии и видео.

    В этот раз она решила разместить кадры, на которых она танцует в бикини.

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    "Есть такие песни, под которые хочется танцевать все время и всюду", — говорится в описании.

    Ранее Каменских разместила снимки в фиолетовом купальнике. Мнения интернет-пользователей тогда разделились: одни похвалили артистку за красивую фигуру, другие — обрушились с критикой, призывая "не перебарщивать".

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