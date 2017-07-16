Протестующий сообщил, как дважды попал под танк во время переворота в Турции

Сабри Унал пытался остановить танки неподалеку от Босфорского моста, однако попал под гусеницы и едва не лишился руки, пишет Русская служба ВВС. За одну ночь тогда погибло более 260 человек.

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Ранее сообщалось, что сотни тысяч жителей Турции участвуют в митингах и шествиях в первую годовщину попытки военного переворота; мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них – в Анкаре и Стамбуле.