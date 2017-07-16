наверх
16.07.201706:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Протестующий сообщил, как дважды попал под танк во время переворота в Турции

    Тема:

    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (304)

    3
    Год назад, 15 июля, в Турции была совершена неудачная попытка государственного переворота. Военные ввели в город технику, обстреляли правительственные здания и перекрыли дороги в Стамбуле и Анкаре.
    Канал BBC Russian на Youtube

    Сабри Унал пытался остановить танки неподалеку от Босфорского моста, однако попал под гусеницы и едва не лишился руки, пишет Русская служба ВВС. За одну ночь тогда погибло более 260 человек.

    Читайте также: Шокирующие цифры: во что обошлась Турции попытка переворота

    Ранее сообщалось, что сотни тысяч жителей Турции участвуют в митингах и шествиях в первую годовщину попытки военного переворота; мероприятия, приуроченные ко Дню демократии и национального единства 15 июля, проходят в десятках городов Турции, основные из них – в Анкаре и Стамбуле.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?