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    Неожиданно быстрый нокаут Федора Емельяненко в бою с американцем

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    Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде бойцовского вечера Bellator 180 американцу Мэтту Митриону.
    Канал Emelianenko The Best! на Youtube

    После обоюдной атаки и мощных ударов на первой же минуте спортсмены упали. Однако Митрион поднялся быстрее и нанес Емельяненко несколько тяжелых ударов. На второй минуте встречи судья остановил бой.

    Изначально Емельяненко и Митрион должны были встретиться 18 февраля в Сан-Хосе, но поединок отменили из-за того, что американец попал в больницу с заболеванием почек.

    Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он возвращаться в США для матча-реванша с Митрионом, Емельяненко сказал, что хотел бы этого. "Потому что движение прошло обоюдное, и Мэтт чуть раньше поставился (поднялся — прим. ред.)", — объяснил он.

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    Спортсмен отметил, что не испытывает проблем со здоровьем после пропущенного мощного удара: "Чувствую себя хорошо. Осмотр врачей прошел. Все нормально". Россиянин также добавил, что был хорошо подготовлен: "Я считаю, что в тренировочном процессе я выложился на сто процентов".

    Оценивая возможность продолжения карьеры, Емельяненко заявил: "Конечно (продолжу), я же боец".

    По мнению его личного тренера Александра Мичкова, матч-реванш российского и американского бойцов был бы интересен.

    "Трудно что-то оценивать после поединка — все произошло мгновенно, выводы делать не из чего. Практически ничего не происходило — случилось то, что случилось", — сказал Мичков по телефону агентству "Р-Спорт".

    "Нокаут, конечно, был конкретный. И состояние здоровья Федора должны оценивать специалисты. Только врачи могут сказать, когда Федор может провести следующий поединок", — добавил собеседник агентства.

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