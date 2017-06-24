наверх
25.06.201700:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Поединок Выхриста с Кларком в финале чемпионата Европы

    28
    Украинец Виктор Выхрист завоевал золото в весовой категории свыше 91 кг на чемпионате Европы в Харькове. В финале Выхрист победил англичанина Фрэйзера Кларка.
    Канал BiathlonUA на Youtube

    Примечательно, что Выхрист будучи спарринг-партнером Владимира Кличко, победил Кларка, который является спарринг-партнером Энтони Джошуа. 

    Третьими стали россиянин Максим Бабанин и представитель Франции Джамили Дини Абуду Моиндзе.

    Немец Абасс Барау в финале категории до 69 кг победил англичанина Пэта Маккормака. Бронзу завоевали украинец Евгений Барабанов и молдаванин Василий Белоус.

    Смотрите также: ЧЕ по боксу. Победа украинца Выхриста над россиянином Бабаниным

    В категории до 75 кг украинец Александр Хижняк в финале был сильнее Камрана Шахсуварлы из Азербайджана. Третьими стали итальянец Сальваторе Кавалларо и венгр Золтан Харча. Армянин Ованес Бачков в финале категории до 64 кг победил англичанина Люка Маккормака. Третье место заняли литовец Эвалдас Петраускас и поляк Матеуш Польски.

    Англичанин Питер Макгрэйл в категории до 56 кг в бою за золото победил украинца Николай Буценко. Третьими стали испанец Хосе Кильес и ирландец Курт Уокер. В категории до 52 кг болгарин Даниэль Асенов в финале был сильнее англичанина Найл Фэррелла. Бронзу завоевали ирландец Брендан Ирвайн и украинец Дмитрий Замотаев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Дело Гужвы. Арест
    Московский мост в Киеве
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против