Поединок Выхриста с Кларком в финале чемпионата Европы

Примечательно, что Выхрист будучи спарринг-партнером Владимира Кличко, победил Кларка, который является спарринг-партнером Энтони Джошуа.

Третьими стали россиянин Максим Бабанин и представитель Франции Джамили Дини Абуду Моиндзе.

Немец Абасс Барау в финале категории до 69 кг победил англичанина Пэта Маккормака. Бронзу завоевали украинец Евгений Барабанов и молдаванин Василий Белоус.

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В категории до 75 кг украинец Александр Хижняк в финале был сильнее Камрана Шахсуварлы из Азербайджана. Третьими стали итальянец Сальваторе Кавалларо и венгр Золтан Харча. Армянин Ованес Бачков в финале категории до 64 кг победил англичанина Люка Маккормака. Третье место заняли литовец Эвалдас Петраускас и поляк Матеуш Польски.

Англичанин Питер Макгрэйл в категории до 56 кг в бою за золото победил украинца Николай Буценко. Третьими стали испанец Хосе Кильес и ирландец Курт Уокер. В категории до 52 кг болгарин Даниэль Асенов в финале был сильнее англичанина Найл Фэррелла. Бронзу завоевали ирландец Брендан Ирвайн и украинец Дмитрий Замотаев.