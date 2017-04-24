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    Во Владивостоке девушка, возвращаясь из клуба, разбила 11 припаркованных авто

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    По информации УМВД РФ по Приморскому краю, 22-летняя жительница Владивостока за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и повредила 11 припаркованных автомобилей.
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    "Установлено, что 22-летняя жительница Владивостока — водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца "Инструментального завода", не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет, 11 автомашин получили механические повреждения", — говорится в сообщении УМВД РФ.

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    Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. На момент ДТП стаж вождения девушки составил 2 года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

    В комментарии к видео, размещенному в интернете, говорится что инцидент произошел в 7 утра, когда девушка возвращалась из ночного клуба. 

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