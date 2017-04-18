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    В Дании футболистов закидали дохлыми крысами

    (обновлено: )8
    Фанаты датского футбольного клуба "Брондбю" во время матча чемпионата страны с "Копенгагеном" забросали футболистов команды соперника дохлыми крысами. Инцидент произошел 17 апреля. Видеозапись с инцидентом появилась после матча в сети Youtube.
    funkybagz95/Youtube

    Встреча команд завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беньямин Вербич (65-я минута).

    Инцидент произошел за пять минут до конца основного времени матча: игрок "Копенгагена" пошел выполнять угловой удар, и в этот момент болельщики хозяев начали бросать в него и в его партнеров, находящихся по близости, дохлых крыс. Всего было брошено четыре тушки животных, сообщает Р-Спорт.

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    "Копенгаген" и "Брондбю" являются непримиримыми соперниками и одними из самых титулованных клубов Дании. "Копенгаген" выигрывал чемпионат страны 11 раз, "Брондбю" — 10-кратный чемпион.

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