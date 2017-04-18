В Дании футболистов закидали дохлыми крысами

Встреча команд завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч забил Беньямин Вербич (65-я минута).

Инцидент произошел за пять минут до конца основного времени матча: игрок "Копенгагена" пошел выполнять угловой удар, и в этот момент болельщики хозяев начали бросать в него и в его партнеров, находящихся по близости, дохлых крыс. Всего было брошено четыре тушки животных, сообщает Р-Спорт.

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"Копенгаген" и "Брондбю" являются непримиримыми соперниками и одними из самых титулованных клубов Дании. "Копенгаген" выигрывал чемпионат страны 11 раз, "Брондбю" — 10-кратный чемпион.