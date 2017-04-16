Матч "Бастия" - "Лион" остановлен из-за драк между фанатами и футболистами

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Незадолго до начала матча "Бастия" — "Лион" во время разминки на поле выбежали фанаты хозяев и атаковали команду гостей. Матч должен был начаться в 18:00 по Киеву, но начало встречи на стадионе "Арманд Чезари" в Бастии было отложено, позже матч был официально остановлен.

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Игроки "Лиона" были вынуждены вернуться в раздевалку. По данным французских СМИ, за нападение на футболистов ответственна фанатская группировка Bastia 1905.

Ранее президент футбольного клуба "Лион" (Франция) Жан-Мишель Ола призвал УЕФА провести ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с "Бешикташем" (Турция) без зрителей из-за массовой драки на трибунах и стычек болельщиков при первой встречи команд.